برشلونة يحدد حجم إصابة لاعبه

أعلن فريق برشلونة الإسباني عن حجم الإصابة التي ألمت بلاعبه، رونالد أراوخو، قبل مواجهة غرناطة أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الليغا.

وتعرض أراوخو للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل المباراة، وقرر رونالد كومان، مدرب برشلونة إشراك الفرنسي صامويل أومتيتي، بدلًا منه.

وقال برشلونة، في بيان رسمي "أظهر التقييم الطبي والفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن أراوخو يعاني من حمل زائد في عضلات الفخذ الأيمن".

وأضاف البيان الكاتالوني "موعد عودة أراوخو إلى التدريبات يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة.