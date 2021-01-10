  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يحدد حجم إصابة لاعبه

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 15:58

برشلونة يحدد حجم إصابة لاعبه
اللاعب الأوروغواياني رونالد أراوخو (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق برشلونة الإسباني عن حجم الإصابة التي ألمت بلاعبه، رونالد أراوخو، قبل مواجهة غرناطة أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الليغا.

وتعرض أراوخو للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل المباراة، وقرر رونالد كومان، مدرب برشلونة إشراك الفرنسي صامويل أومتيتي، بدلًا منه.

وقال برشلونة، في بيان رسمي "أظهر التقييم الطبي والفحوصات التي أجريت صباح اليوم أن أراوخو يعاني من حمل زائد في عضلات الفخذ الأيمن".

وأضاف البيان الكاتالوني "موعد عودة أراوخو إلى التدريبات يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#رونالد أراوخو
#الدوري الإسباني

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكليهما
إنتر ميلان وروما يفترقان بنقطة لكليهما

2021-01-10

زيدان بعد التعادل: لم تكن مباراة كرة قدم
زيدان بعد التعادل: لم تكن مباراة كرة قدم

2021-01-10

بوكيتينو يثير الغموض حول نيمار!
بوكيتينو يثير الغموض حول نيمار!

2021-01-10

الأكثر قراءة

ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكابيتول

ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكابيتول

2021-01-09
العنف يضرب في الرينة والبعنة والجواريش وجسر الزرقاء

العنف يضرب في الرينة والبعنة والجواريش وجسر الزرقاء

2021-01-09
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

2021-01-09

"انخفاض ثابت ومستمر في معدلات الإصابة قد يؤدي إلى رفع الإغلاق"

2021-01-09
شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

2021-01-09