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بوكيتينو يثير الغموض حول نيمار!

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 09:37

بوكيتينو يثير الغموض حول نيمار!
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (أ ب)
عرب ٤٨

أثار مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، الغموض حول موعد عودة نجم فريقه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى الملاعب بعد تعرضه للإصابة.

وقال بوكيتينو عبر قناة "RMC" الفرنسية "لا أعلم بعد موعد تعافي نيمار من إصابته في الكاحل، سنرى في الأيام القليلة القادمة حالة المصابين، واتخاذ أفضل القرارات".

وفيما يخص حالة السنغالي إدريسا جايي لاعب وسط الفريق صاحب الـ31 عاما، أوضح المدير الفني لباريس سان جيرمان "إدريسا جايي يعاني من آلام في المعدة".

وعن الفوز على بريست (3-0) مساء السبت في الدوري، قال المدرب الأرجنتيني "راض عن أداء اللاعبين في أول مباراتين لي مع الفريق، أشكرهم، ألمس استجابة كبيرة لتعليماتي".

وزاد "أشكر الجماهير على تخصيص لافتة لي في مدرجات حديقة الأمراء، لقد كانت أمسية خاصة شهدت عودتي لهذا الملعب بعد 18 عاما، وبالطبع أتمنى عودة الجماهير في أسرع وقت ممكن".

وتابع "لقد قدم كيليان مبابي أداء مميزا، وسنحت له العديد من الفرص، ولكن للأسف لم يسجل، أما ماورو إيكاردي فهو عائد من إصابة أبعدته فترة طويلة، وإحرازه لهدف خطوة مهمة، لكنه مثل أي لاعب آخر، يجب أن يكون جاهزا مع أي فرصة".

وعن توظيف ماركينيوس، في مركز خط الوسط تحت قيادة توخيل، قال "أحترم زملائي المدربين، ولا أريد إثارة الجدل، بالنسبة لي ماركينيوس في الوقت الحالي يؤدي مهام قلب الدفاع، وسنرى ما سيحدث، لا أريد أن تكون وجهة نظري مقدسة".

وأتم بوكيتينو تصريحاته بالحديث عن مواجهة مارسيليا في كأس السوبر، قائلا "ستكون مباراة خاصة لي وللفريق، نتطلع لأداء أفضل لنكون قادرين على المنافسة، وبالطبع نتطلع للفوز باللقب".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#نيمار دا سيلفا
#الدوري الفرنسي

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