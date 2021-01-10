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مانشستر سيتي يرغب بقوة ضم هالاند

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 21:44

مانشستر سيتي يرغب بقوة ضم هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى رغبته الشديدة في ضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

ويقدم هالاند (19 عامًا) مستويات رائعة مع دورتموند، منذ انضمامه للفريق، وهو ما يجعله محور صراع شديد بين الجارين، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي سيعتمد في صفقة هالاند، على نسبة البيع في عقد لاعبه السابق، جادون سانشو، نجم دورتموند الحالي.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة السيتي من صفقة سانشو، أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني، حيث طلب دورتموند من يونايتد، الصيف الماضي، 120 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن لاعبه الشاب.

وبالتالي، سيحاول مانشستر سيتي الاتفاق مع دورتموند، على التنازل عن نسبة البيع، للاقتراب أكثر من أي نادٍ آخر من ضم هالاند، وفقا للصحيفة البريطانية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند

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