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إنتر ميلان يسعى لخطف صفقة لبرشلونة

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 08:25

إنتر ميلان يسعى لخطف صفقة لبرشلونة
النجم الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بإبرام صفقة مجانية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة إنتر في بيع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز؛ من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، والتالي سيكون في حاجة لتعويضه بمهاجم جديد.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان يضع عينيه على الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، والذي ينتهي عقده بانتهاء هذا الموسم.

وكان ديباي قريبًا من الانتقال لبرشلونة، في الصيف الماضي، لولا الأزمة المالية التي عانى منها الفريق الكاتالوني، وحاجته لبيع عدد من لاعبيه أولًا لضم مهاجم ليون.

ومن المتوقع أن يشهد الصيف المقبل صراعًا بين أكثر من نادٍ على ضم ديباي، خصوصًا بعد أن استعاد بريقه مع ليون، وسيكون حرًا في حزيران/ يونيو المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إنتر ميلان
#ممفيس ديباي
#برشلونة
#ليون

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