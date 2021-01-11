سان جيرمان يتلقى نبأ سارا حول نيمار

أفادت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى نبأ سارا حول نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

ونشر النادي الباريسي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، لنيمار، وهو يشارك في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه.

وكتب البي إس جي تعليقًا على الصورة "أنباء سارة تبعث على الابتسامة".

وتعافى النجم البرازيلي بذلك من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مباراة أولمبيك ليون، يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتسببت هذه الإصابة في غياب نيمار عن صفوف فريقه في 5 مباريات متتالية ضد لوريان، ليل، ستراسبورغ، سانت إيتيان وبريست.

ويستعد الفريق الباريسي لمباراة مرتقبة ضد غريمه أولمبيك مارسيليا، بعد غد الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.