  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سان جيرمان يتلقى نبأ سارا حول نيمار

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 14:39

سان جيرمان يتلقى نبأ سارا حول نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى نبأ سارا حول نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

ونشر النادي الباريسي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، لنيمار، وهو يشارك في التدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه.

وكتب البي إس جي تعليقًا على الصورة "أنباء سارة تبعث على الابتسامة".

وتعافى النجم البرازيلي بذلك من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مباراة أولمبيك ليون، يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتسببت هذه الإصابة في غياب نيمار عن صفوف فريقه في 5 مباريات متتالية ضد لوريان، ليل، ستراسبورغ، سانت إيتيان وبريست.

ويستعد الفريق الباريسي لمباراة مرتقبة ضد غريمه أولمبيك مارسيليا، بعد غد الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كامافينغا يرد على اهتمام ريال مدريد
كامافينغا يرد على اهتمام ريال مدريد

2021-01-11

إنتر ميلان يسعى لخطف صفقة لبرشلونة
إنتر ميلان يسعى لخطف صفقة لبرشلونة

2021-01-11

كريستيانو يبتعد خطوة عن عرش الساحرة المستديرة
كريستيانو يبتعد خطوة عن عرش الساحرة المستديرة

2021-01-11

الأكثر قراءة

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

2021-01-10

"مليشيات ترامب" تستعد لهجوم آخر يوم تنصيب بايدن

2021-01-10
ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

2021-01-10
أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

2021-01-10
منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

2021-01-10