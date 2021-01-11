كريستيانو يبتعد خطوة عن عرش الساحرة المستديرة

ساهم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في فوز فريقه يوفنتوس على ساسولو (3-1)، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 92، ليساهم في الفوز الصعب، ويقود البيانكونيري للقفز للمركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ميلان.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن كريستيانو بهدفه أمام ساسولو، وصل إلى الهدف رقم 759 في مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها والمنتخب البرتغالي.

وأضافت أن كريستيانو رونالدو، عادل بذلك رقم النمساوي جوزيف بيكان، والذي سجل 759 هدفًا كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الرسمية عبر التاريخ.