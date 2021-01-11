محمد صلاح يتوج بجائزته المفضلة

حصد النجم المصري، محمد صلاح، جائزة أفضل هدف مع فريقه ليفربول الإنجليزي في شهر كانون الأول/ ديسمبر.

وحقق صلاح هذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي.

وأعلن الحساب الرسمي لليفربول على تويتر، الإثنين، فوز صلاح بالجائزة عن هدفه في شباك كريستال بالاس.

وشارك "مو" في تلك المباراة بديلا في الدقيقة 57، ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر، في المباراة التي فاز بها الريدز بنتيجة (7-0).

وحقق صلاح الجائزة بعد منافسة مع زميليه روبرتو فيرمينو وساديو ماني.