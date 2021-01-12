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إيتو يختار خليفة ميسي في برشلونة

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 21:49

إيتو يختار خليفة ميسي في برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

اختار نجم برشلونة الإسباني السابق، صامويل إيتو، الخليفة الشرعي للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، من بين لاعبي الفريق الحاليين.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن.

وقال إيتو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "أعتقد أن فاتي هو الأفضل، يقوم بأشياء لا تصدق، لذلك أعتقد أن النادي يحتاج إلى إعداده والاعتناء به".

وأضاف "آمل أن يكون هو الشخص الذي سيحل محل ميسي".

ويغيب فاتي عن برشلونة حاليًا بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة ريال بيتيس، وخضع على إثرها لجراحة، ومن المتوقع أن يعود الشهر المقبل.

وخاض فاتي 34 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث سجل 13 هدفًا، وصنع 5 آخرين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#صامويل إيتو
#أنسو فاتي

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