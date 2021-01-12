  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

الجزائري سليماني على بعد خطوة من ليون

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 09:17

الجزائري سليماني على بعد خطوة من ليون
النجم الجزائري إسلام سليماني (وكالات)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليستر سيتي الإنجليزي، إسلام سليماني، بات على بعد خطوة من الانضمام إلى ليون في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن ليون أبدى استعداده للتعاقد مع إسلام سليماني، مهاجم ليستر، موضحة أن انتقاله يتوقف على شرط واحد فقط.

وأضافت أن النادي الفرنسي، يحتاج لإتمام صفقة إعارة لاعبه موسى ديمبلي إلى أتلتيكو مدريد، من أجل ضم المهاجم الجزائري، الذي يأمل في مغادرة جحيم ليستر مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية.

وأكدت أن إدارة ليون تشترط خروج ديمبلي هذا الشتاء، على شكل إعارة مع خيار الشراء، من أجل التعاقد مع سليماني، الذي يمتلك حرية التفاوض للانتقال، بما أن عقده مع ليستر لم يتبق به سوى 6 أشهر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إسلام سليماني
#ليستر سيتي
#ليون
#الدوري الإنجليزي
#الدوري الفرنسي

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مورينيو ينافس يوفنتوس على صفقة هجومية
مورينيو ينافس يوفنتوس على صفقة هجومية

2021-01-12

هل يلحق ديبالا بمواجهتي إنتر ميلان ونابولي؟
هل يلحق ديبالا بمواجهتي إنتر ميلان ونابولي؟

2021-01-12

محمد صلاح يتوج بجائزته المفضلة
محمد صلاح يتوج بجائزته المفضلة

2021-01-11

الأكثر قراءة

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

استطلاع: احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة ضئيلة

2021-01-11
بعد التأجيل بسبب الإغلاق: تحديد موعد جلسة محاكمة نتنياهو

بعد التأجيل بسبب الإغلاق: تحديد موعد جلسة محاكمة نتنياهو

2021-01-11
تمديد اعتقال مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين من باقة الغربية

تمديد اعتقال مشتبهين بقتل عايدة أبو حسين من باقة الغربية

2021-01-11
الكونغرس: الجمهوريون يدعون ترامب للاستقالة وبيلوسي تسعى لعزله

الكونغرس: الجمهوريون يدعون ترامب للاستقالة وبيلوسي تسعى لعزله

2021-01-11
إطلاق نار كثيف على محل تجاري بالناصرة

إطلاق نار كثيف على محل تجاري بالناصرة

2021-01-11