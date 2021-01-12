الجزائري سليماني على بعد خطوة من ليون

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليستر سيتي الإنجليزي، إسلام سليماني، بات على بعد خطوة من الانضمام إلى ليون في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن ليون أبدى استعداده للتعاقد مع إسلام سليماني، مهاجم ليستر، موضحة أن انتقاله يتوقف على شرط واحد فقط.

وأضافت أن النادي الفرنسي، يحتاج لإتمام صفقة إعارة لاعبه موسى ديمبلي إلى أتلتيكو مدريد، من أجل ضم المهاجم الجزائري، الذي يأمل في مغادرة جحيم ليستر مع فتح نافذة الانتقالات الشتوية.

وأكدت أن إدارة ليون تشترط خروج ديمبلي هذا الشتاء، على شكل إعارة مع خيار الشراء، من أجل التعاقد مع سليماني، الذي يمتلك حرية التفاوض للانتقال، بما أن عقده مع ليستر لم يتبق به سوى 6 أشهر.