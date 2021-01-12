ريال مدريد يسعى لضم هدف قديم

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع أحد اللاعبين الذين لم ينجح في التعاقد معهم منذ عامين في فترة الانتقالات الشتوية وقتها.

وبحسب ما نقلته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وسط ليون، عاد لشد انتباه ريال مدريد مرة أخرى في الميركاتو.

وكان ريال مدريد ينافس ميلان على ضم لوكاس باكيتا قبل عامين، لكن الروسونيري حسم الصفقة لصالحه بتقديم مبالغ مالية أكبر لنادي فلامنغو.

وأشارت مصادر قريبة من ريال مدريد إلى أن باكيتا استعاد مستواه منذ الانتقال إلى ليون في الصيف الماضي، حيث أصبح ضمن أفضل لاعبي الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأوضحت أن رئيس الكشافة في ريال مدريد، أمر بإعادة مراقبة باكيتا، بعد التحسن الكبير في مستواه، وقد يعود النادي الملكي لمطاردته في الصيف المقبل.