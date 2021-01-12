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سان جيرمان يخطط لبيع مبابي مقابل ميسي

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 15:03

سان جيرمان يخطط لبيع مبابي مقابل ميسي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للاستغناء عن خدمات نجمه، الفرنسي كيليان مبابي، مقابل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينوي مسؤولو سان جيرمان التضحية بمبابي سريعا الصيف المقبل، من أجل هدف أكبر وهو التعاقد مع ميسي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، لكنه يرفض كل محاولات النادي الفرنسي للتجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن سان جيرمان منح أولوية حاليًا لتجديد عقد الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا على مبابي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن سان جيرمان يخطط لبيع مبابي في الصيف المقبل نظير 100 مليون يورو، إذا استمر اللاعب في رفض عروض التجديد، وتأكدت مغادرته مجانًا في صيف 2022.

وأوضح أن الأموال التي سيحصل عليها باريس من بيع مبابي، سيدفع من خلالها راتب عام واحد على الأقل لميسي، حتى لا يخالف النادي قانون اللعب المالي النظيف.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ميسي سينتقل إلى سان جيرمان مجانًا في الصيف المقبل، لمزاملة صديقه نيمار مجددًا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ليونيل ميسي
#برشلونة

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