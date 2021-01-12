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مورينيو ينافس يوفنتوس على صفقة هجومية

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 09:10

مورينيو ينافس يوفنتوس على صفقة هجومية
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، يسعى لتعزيز هجوم فريقه من خلال ضم أحد لاعبي الدوري الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" نقلا عن موقع "الأتلتيك" أن مورينيو يضع نيكولاس غونزاليس، مهاجم شتوتغارت، على رأس قائمة أولوياته في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام يوفنتوس أيضًا بضم المهاجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 22 عامًا.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن سعر اللاعب يقدر بحوالي 30 مليون يورو، حيث لا يتضمن عقده شرطًا جزائيًا.

ومنذ بداية الموسم الحالي، سجل غونزاليس 5 أهداف وصنع 2 خلال مشاركته في 10 مباريات بالدوري الألماني.

ويرتبط مهاجم شتوتغارت بعقد مع ناديه حتى صيف 2024، حيث جاء توقيعه عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#توتنهام هوتسبير
#جوزيه مورينيو
#يوفنتوس
#نيكولاس غونزاليس
#شتوتغارت

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