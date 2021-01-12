ميلان يقرر ضم لاعب ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يستعد للتعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني، إبراهيم دياز، بشكل نهائي.

وانضم دياز إلى ميلان في الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، دون وجود أي خيار للشراء، إلا أن المستويات الجيدة التي قدمها في سان سيرو، دفعت مسؤولي ميلان للتفكير في ضمه نهائيًا.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان سوف يبدأ محادثاته مع ريال مدريد قريبًا، من أجل شراء دياز بشكل نهائي.

وأوضح التقرير، أنه في حالة رفض ريال مدريد الاستغناء عن دياز بشكل نهائي، فإن ميلان متمسك بمد إعارته لموسم آخر.

وخاض دياز 21 مباراة مع ميلان في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف، وصنع 3 آخرين.