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هل يلحق ديبالا بمواجهتي إنتر ميلان ونابولي؟

تاريخ النشر: 12/01/2021 - 00:03

هل يلحق ديبالا بمواجهتي إنتر ميلان ونابولي؟
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى مدة غياب نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، عن الملاعب بعد الإصابة التي ألمت به في المباراة أمام ساسولو، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الكالتشيو.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها ديبالا صباح الإثنين، إصابته بدرجة منخفضة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى، وسيظل بعيدًا عن الملاعب لفترة بين 15 و20 يومًا، ما يعني غيابه عن مواجهتي إنتر ميلان ونابولي، بحسب شبكة "سكاي سبورت".

ويلتقي يوفنتوس مع إنتر ميلان في مباراة مهمة بالكالتشيو، وبعدها سيواجه نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي يوم 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأفاد التقرير، أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس سيكون في ورطة، حيث لا يمكنه ضم بدائل من فرق الشباب لتعويض ديبالا، لأن الفريق الأول يخضع للعزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة أليكس ساندرو وخوان كوادرادو وماتياس دي ليخت بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، يأمل بيرلو، أن يلحق الثنائي يستون ماكيني وفيدريكو كييزا، اللذين تعرضا للإصابة ضد ساسولو، بمواجهة إنتر ميلان يوم الأحد المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باولو ديبالا
#يوفنتوس
#الدوري الإيطالي
#إنتر ميلان
#نابولي

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