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برشلونة يبدي اهتمامه بضم أغويرو

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 22:01

برشلونة يبدي اهتمامه بضم أغويرو
النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن برشلونة مهتم بالظفر بخدمات أغويرو، والذي تألق لمدة 9 سنوات بقميص المان سيتي.

وينتهي عقد أغويرو مع مانشستر سيتي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، وبالتالي سيكون التعاقد معه بشكل مجاني.

وأفاد التقرير أن باريس سان جيرمان، سيكون المنافس الأكبر لبرشلونة على صفقة أغويرو، في ظل إصرار المدير الفني الجديد للنادي الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، على الظفر بخدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأشار التقرير، إلى أن تعاقد برشلونة مع أغويرو، ربما سيكون بمثابة الحل لإقناع ميسي بالبقاء، بضم أحد أقرب أصدقاء البرغوث للفريق.

يُذكر أن أغويرو سيغيب لمدة 10 أيام عن فريقه مانشستر سيتي، نظرًا لخضوعه للحجر الصحي، حيث كان مخالطًا لأحد المصابين بفيروس كورونا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#سيرجيو أغويرو
#مانشستر سيتي
#ليونيل ميسي

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