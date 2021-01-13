ليفربول يواجه أزمة قبل مواجهة اليونايتد

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول يواجه أزمة قبل مباراته أمام نظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل ليفربول غريمه الأزلي مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 19 للبريمييرليغ.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الكاميروني جويل ماتيب، مدافع ليفربول، ليس جاهزًا حتى الآن لمواجهة مانشستر يونايتد.

وتعرض ماتيب لإصابة في العضلة المقربة ضد وست بروميتش في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن ماتيب عاد للركض وعمل بالكرة على العشب، لكنه لم يتدرب بعد مع الفريق، وسيكون مدربه يورغن كلوب، في حاجة لرؤيته يتدرب مرتين من أجل الثقة في الاعتماد عليه يوم الأحد.

واضطر كلوب للاعتماد على جوردان هندرسون (لاعب الوسط) في مركز قلب الدفاع خلال مباراة ساوثهامبتون، إلى جوار فابينيو (لاعب الوسط أيضًا)، لكنه يأمل في جاهزية ماتيب سريعًا، لحاجته إلى عودة هندرسون لمركزه الأصلي.

وفي حالة عدم جاهزية ماتيب لمباراة الأحد، سيُعيد كلوب هندرسون لمركزه الأصلي، وسيعتمد إما على ريس ويليامز أو نات فيليبس في قلب الدفاع.