  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يواجه أزمة قبل مواجهة اليونايتد

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 15:43

ليفربول يواجه أزمة قبل مواجهة اليونايتد
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول يواجه أزمة قبل مباراته أمام نظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل ليفربول غريمه الأزلي مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 19 للبريمييرليغ.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الكاميروني جويل ماتيب، مدافع ليفربول، ليس جاهزًا حتى الآن لمواجهة مانشستر يونايتد.

وتعرض ماتيب لإصابة في العضلة المقربة ضد وست بروميتش في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن ماتيب عاد للركض وعمل بالكرة على العشب، لكنه لم يتدرب بعد مع الفريق، وسيكون مدربه يورغن كلوب، في حاجة لرؤيته يتدرب مرتين من أجل الثقة في الاعتماد عليه يوم الأحد.

واضطر كلوب للاعتماد على جوردان هندرسون (لاعب الوسط) في مركز قلب الدفاع خلال مباراة ساوثهامبتون، إلى جوار فابينيو (لاعب الوسط أيضًا)، لكنه يأمل في جاهزية ماتيب سريعًا، لحاجته إلى عودة هندرسون لمركزه الأصلي.

وفي حالة عدم جاهزية ماتيب لمباراة الأحد، سيُعيد كلوب هندرسون لمركزه الأصلي، وسيعتمد إما على ريس ويليامز أو نات فيليبس في قلب الدفاع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليفربول
#يورغن كلوب
#مانشستر يونايتد
#جويل ماتيب

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يتفق على ضم لاعب السيتي
برشلونة يتفق على ضم لاعب السيتي

2021-01-13

ماذا قال بوكيتينو عن إمكانية رحيل مبابي؟
ماذا قال بوكيتينو عن إمكانية رحيل مبابي؟

2021-01-13

مدرب اليونايتد: هذا أفضل وقت لمواجهة ليفربول
مدرب اليونايتد: هذا أفضل وقت لمواجهة ليفربول

2021-01-13

الأكثر قراءة

"يسرائيل هيوم": علي سلّام يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود

2021-01-12
وفاة ملك القمار وناشر

وفاة ملك القمار وناشر "يسرائيل هيوم" شيلدون أدلسون

2021-01-12
استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

2021-01-12
بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

2021-01-12
إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

2021-01-12