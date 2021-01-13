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مدرب اليونايتد: هذا أفضل وقت لمواجهة ليفربول

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 08:57

مدرب اليونايتد: هذا أفضل وقت لمواجهة ليفربول
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، استعداد فريقه لمواجهة نظيره ليفربول بعد الفوز على بيرنلي بهدف مقابل لا شيء للأخير.

واعتلى مانشستر يونايتد صدارة البريمييرليغ بعد فوزه على بيرنلي، في المباراة التي احتضنها ملعب تيرف مور، مساء الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى.

وقال سولسكاير عقب المباراة في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "عندما تحصد 3 نقاط في البريمبيرليغ، يرسم ذلك الابتسامة على الوجه، كان ذلك قتالًا كبيرًا من أجل النقاط الثلاث، الأمر صعب دائمًا هنا".

وأضاف "لم أشاهد لقطات مثيرة للجدل، وبالتالي لا يمكنني التعليق، ربما كان هناك خطأ على لوك شاو، ولذلك يبدو القرار صحيحًا، وبالطبع لا مخالفة على هاري ماغواير في لقطة الهدف الملغي".

وتابع "بدأنا نلعب بصورة جيدة بعد التوقف الكبير للفار، كان اللاعبون غير موافقين على بعض القرارات التي احتسبت، ولكن نجحنا في تهدئة اللاعبين بين الشوطين".

ونوه "لعبنا بصورة مميزة في الشوط الثاني، الخصم منظم ولم يترك الكثير من المساحات".

وحول هدف بوغبا، علق "كانت عرضية رائعة من راشفورد، وإنهاء مميز من بوغبا، كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف لتهدئة الأعصاب، ولكن اخترنا الطريق الصعب".

وأتم "ليفربول يقدم مستويات مذهلة على مدار 3 مواسم ونصف، ولكن هذا أفضل وقت لمواجهة الريدز، نحن في مستوى جيد ونشعر بالجوع".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#ليفربول
#بيرنلي
#الدوري الإنجليزي

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