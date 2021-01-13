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يوفنتوس يتعاقد مع لاعب فرنسي

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 21:55

يوفنتوس يتعاقد مع لاعب فرنسي
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب فرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي "تم التعاقد مع عبد الله دابو من مواليد 2001، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء من نانت في الصيف المقبل".

ولم يذكر يوفنتوس، أي تفاصيل مالية تخص الصفقة، لكن تقارير إيطالية زعمت أن قيمة الإعارة تبلغ 900 ألف يورو.

ويجيد عبد الله دابو، اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى لاعب الوسط المهاجم.

وكانت تقارير صحفية، قالت إن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#عبد الله دابو
#نانت

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