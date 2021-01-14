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استطلاع: هازارد هو "اللاعب أكثر رمزيّة" في المنتخب البلجيكي

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 16:52

استطلاع: هازارد هو "اللاعب أكثر رمزيّة" في المنتخب البلجيكي
هازارد (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اختير المهاجم الدولي إدين هازار، "اللاعب الأكثر رمزية" في تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل مشجعين شاركوا في استطلاع للرأي نظمه الاتحاد البلجيكي للاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيسه، وفق ما نشر الأخير على موقعه الإلكتروني اليوم، الخميس.

وحاز هازار (30 عامًا) على 10.6 في المئة من أصوات المستطلعة آراؤهم، متقدمًا على فنسان كومباني (9.4%)، كيفن دي بروين (9.1%)، يان كولمانز (9%)، وبول فان هيمست (7.3%).

وشارك هازار الذي بدأ مسيرته مع ليل الفرنسي قبل الانتقال إلى تشلسي الإنكليزي والآن في ريال مدريد الإسباني، في 106 مباريات دولية (32 هدفًا) مع المنتخب البلجيكي، ما يجعله ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب.

وكقائد لـ"الشياطين الحمر"، قاد هازار بلجيكا إلى المركز الثالث في كأس العالم 2018، الذي حصل فيه أيضا على جائزة ثاني أفضل لاعب في البطولة.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد صيف العام 2019، أفل نجم هازار، خصوصًا في عيون أنصار الـ"ميرينغي".

وخاض البلجيكي، الذي زاد وزنه وقوّضت الإصابات مستواه وألمّ به فيروس كورونا المستجد، 32 مباراة بقميص النادي الملكي، وسجل له ثلاثة أهداف فقط.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#هازارد
#بلجيكيا
#ريال مدريد

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