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سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي للمرة العاشرة

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 09:58

سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي للمرة العاشرة
احتفال الفريق بالكأس (أ ب)
عرب ٤٨

فاز فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بفوزه على نظيره أولمبيك مارسيليا بهدفين لواحد، أمس الأربعاء، على ملعب "بولار دولولي" في مدينة لنس.

وأحرز أول أهداف الفريق الباريسي مهاجمه ماورو إيكاردي في الدقيقة 39، بعدما حول برأسه كرة تصدى لها حارس المرمى، ثم إرتدت نحو اللاعب الأرجنتيني ليسكنها الشباك بسهولة.

نيمار خلال المباراة (أ ب)

وانتظر سان جيرمان إلى غاية الدقيقة 85 ليؤمن على اللقب، بتسجيله الهدف الثاني عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا من علامة الجزاء.

وسجل لاعب الوسط ديميتري باييت هدف مارسيليا الوحيد عند الدقيقة 89، مستغلا تمريرة عرضية قدمها له زميله فلوران توفين.

وعزز باريس سان جيرمان بهذا التتويج رقمه القياسي كأكثر نادي يفوز بلقب كأس السوبر الفرنسي برصيد عشرة ألقاب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#كأس السوبر الفرنسي
#أولمبيك مارسيليا

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