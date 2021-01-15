أسلوب زيدان يثير الشك في ريال مدريد!

ذكرت تقارير صحفية أن خسارة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو بالنتيجة 1-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كانت مفاجئة للاعبي ومدرب الفريق.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زين الدين زيدان مدرب الميرنغي، لم يقل أي شيء مطلقًا في غرفة ملابس ريال مدريد عقب المباراة.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن اللاعبين داخل غرفة ملابس الفريق الملكي، شككوا في أسلوب لعب زيدان، عقب الخسارة.

وأوضح أن لوكاس فاسكيز جناح الميرنغي، كان أكثر اللاعبين تأثرًا بالهزيمة في غرفة خلع الملابس.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة.