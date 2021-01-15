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أسلوب زيدان يثير الشك في ريال مدريد!

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 13:52

أسلوب زيدان يثير الشك في ريال مدريد!
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن خسارة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو بالنتيجة 1-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كانت مفاجئة للاعبي ومدرب الفريق.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زين الدين زيدان مدرب الميرنغي، لم يقل أي شيء مطلقًا في غرفة ملابس ريال مدريد عقب المباراة.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن اللاعبين داخل غرفة ملابس الفريق الملكي، شككوا في أسلوب لعب زيدان، عقب الخسارة.

وأوضح أن لوكاس فاسكيز جناح الميرنغي، كان أكثر اللاعبين تأثرًا بالهزيمة في غرفة خلع الملابس.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#أتلتيك بيلباو
#كأس السوبر

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