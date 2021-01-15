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إصابة مدرب سان جيرمان بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 20:27

إصابة مدرب سان جيرمان بفيروس كورونا
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن إصابة مدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي الباريسي، في بيان رسمي عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن بوكيتينو بصدد تنفيذ البروتوكول الصحي للعزل الطبي للتعافي من الفيروس.

وأوضح أن المدربين المساعدين خيسوس بيريز وميغيل داجوستينو، سيقودان الفريق في مباراته ضد أنجيه، غدا السبت، في بطولة الدوري.

يذكر أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قاد الفريق في 3 مباريات فقط منذ توليه المسؤولية، بعد إقالة الألماني توماس توخيل.

وحقق بوكيتينو أول بطولة في مسيرته المهنية الحالية، بعد الفوز على أولمبيك مارسيليا (2-1)، مساء الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#كورونا
#فيروس كورونا

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