هل يلحق ميسي بنهائي كأس السوبر؟

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة يأمل لحاق نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو يوم الأحد القادم.

وغاب ليونيل ميسي عن مواجهة نصف النهائي ضد ريال سوسييداد، بسبب معاناته من انزعاج عضلي في الساق اليسرى.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة استأنف تدريباته، اليوم الجمعة، عقب الحصول على راحة بالأمس، لكن المران شهد غياب ميسي.

وأشارت إلى أن البرغوث الأرجنتيني لا يزال قادرًا على خوض نهائي السوبر، كما أنه سيغادر مع الفريق الكاتالوني إلى إشبيلية صباح الغد.

وأوضحت أن الفريق الكاتالوني سيخوض مرانه الأخير قبل المباراة مساء الغد، والذي سيوضح مدى قدرة ليونيل ميسي على اللعب ضد أتلتيك بيلباو.