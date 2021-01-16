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ليفربول يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة يونايتد

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 14:24

ليفربول يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة يونايتد
اللاعب الكاميروني جويل ماتيب (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول تلقى دفعة قوية قبل مباراته المرتقبة أمام مانشستر يونايتد والمقررة غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مدافع ليفربول الكاميروني جويل ماتيب، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للريدز، ومرشح للتواجد في مباراة الغد.

ويعاني ليفربول بقوة على مستوى الدفاع هذا الموسم، عقب تعرض الثنائي فيرجيل فان دايك وجو غوميز لإصابات طويلة، بالإضافة إلى عدم ضم الفريق لأي صفقات جديدة في الخط الخلفي.

وكان ماتيب تعرض لإصابة في الفخذ خلال التعادل مع وست بروميتش ألبيون بالبريمييرليغ، وصرح يورغن كلوب مدرب الريدز، أن اللاعب سيغيب عن المباريات لمدة 3 أسابيع.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب الصدارة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليفربول
#جويل ماتيب
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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