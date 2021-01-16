ماذا طلب ميسي من مدرب برشلونة؟

قدم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، طلبا لمدرب فريقه برشلونة الإسباني، رونالد كومان، قبل المباراة المقررة أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، غدا الأحد.

وغاب ميسي عن مواجهة نصف النهائي ضد ريال سوسييداد، بسبب معاناته من انزعاج عضلي في الساق اليسرى.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه رغم تغيب ميسي عن التدريبات الجماعية لبرشلونة أمس الجمعة، إلا أنه تدرب بمفرده، وطلب من كومان الدفع به في نهائي السوبر.

وأشارت إلى أن برشلونة لم يصدر أي بيان طبي لشرح الحالة البدنية لميسي، الأمر الذي أثار كل أنواع التكهنات حول اللاعب.

وأوضحت أن السبب قد يكون أنه لا توجد إصابة، لكن هناك بعض الانزعاج فقط الذي لا يسمح للبرغوث بالتدريب بشكل طبيعي أو اللعب دون التعرض لخطر الإصابة.

وقالت الصحيفة إن ميسي ذهب للمدينة الرياضية لبرشلونة، الخميس الماضي، لاختبار نفسه، واكتشف أنه في حالة أفضل من الأيام السابقة.

وأضافت أن ميسي هو من اختار عدم الانضمام للتدريبات الجماعية بالأمس، لكن القرار بشأن مشاركته في المباراة، لن يتخذ حتى اللحظات الأخيرة.

وذكرت أن التفاؤل بشأن مشاركة ميسي أكبر كثيرًا مما كان عليه الوضع الأربعاء الماضي، حيث أن اللاعب سيختبر نفسه في مران اليوم، قبل التحدث مع الأطباء لاتخاذ القرار النهائي صباح الأحد.

وإذا لم يكن ميسي جاهزًا بشكل كامل للمشاركة، قد ينضم إلى قائمة المباراة ويجلس على دكة البدلاء للضرورة، بشرط عدم وجود خطر يهدد ابتعاده لفترة أكبر.