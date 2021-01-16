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مدرب سان جيرمان يحدد خليفة مبابي

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 08:58

مدرب سان جيرمان يحدد خليفة مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، اختار خليفة لنجم الفريق، كيليان مبابي، في حال رحيله عن صفوفه.

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ومن المرجح أن يرحل في الصيف المقبل لريال مدريد، حال عدم تجديد تعاقده.

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن بوكيتينو طلب من ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، التعاقد مع مواطنه باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حال رحيل مبابي.

وتتشابه حالة ديبالا في يوفنتوس مع حالة مبابي في باريس، حيث ينتهي عقده مع البيانكونيري في صيف 2022، وسط محاولات غير مُجدية من ناديه لتجديد عقده.

ويصمم ريال مدريد على ضم مبابي في الصيف المقبل، حيث يضع عليه فلورنتينو بيريز آمالًا كبيرة، لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#باولو ديبالا

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