برشلونة يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة بيلباو

أفادت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خاض التدريب الأخير لفريقه برشلونة بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة أتلتيك بيلباو اليوم، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وغاب ميسي عن مباراة نصف النهائي ضد ريال سوسييداد، بداعي الإصابة التي تعرض لها، أمام غرناطة في الليغا.

لكن بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فقد شارك ميسي في مران برشلونة كاملًا، وأدى جميع الفقرات مع زملائه، الأمر الذي يؤكد جاهزيته لنهائي السوبر أمام بيلباو.

في ذات السياق، بات الظهير الأيمن الأميركي في صفوف البارسا، سيرجينو ديست، جاهزًا أيضًا للمباراة، بعدما غاب كذلك عن مباراة سوسييداد بسبب الإصابة.

وكان البلوغرانا قد تجاوز سوسييداد بركلات الترجيح، بينما تفوق أسود الباسك على ريال مدريد (2-1).