ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان!

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني وافق على طلب إنتر ميلان الإيطالي بخصوص لاعب الأخير المغربي، أشرف حكيمي.

وكان حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى إنتر في الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الأزمة الاقتصادية جعلت إنتر لا يملك أموالًا للتعاقد مع لاعبين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشار إلى أن إنتر لن يتمكن أيضًا من تسديد الدفعة الأولى لريال مدريد من قيمة صفقة حكيمي.

وأوضح أن الدفعة تزيد قيمتها قليلًا عن 10 ملايين يورو، وكانت تستحق في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن إنتر هادئ بعد أن توصل لاتفاق مع ريال مدريد على تأجيل القسط إلى 30 آذار/ مارس المقبل.

وأضاف أنه لا يوجد أي توتر بين الناديين، حيث إن مسؤولي مدريد يدركون جيدًا ما سببته الأزمة الاقتصادية للأندية العالمية.

وذكر أن إنتر لم يسدد رواتب اللاعبين أيضًا الخاصة بأشهر تموز/ يوليو وآب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر حتى الآن.