قمة ليفربول ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل

افترق فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا 0-0، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها عدة محاولات من قبل الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

وبهذا التعادل رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد ليفربول 34 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بدأ ليفربول المباراة باستحواذ كامل على الكرة بلغت نسبته 71% في أول ربع ساعة.

وأتت المحاولة الأولى في الدقيقة 15 بتسديدة من روبرتسون من داخل منطقة الجزاء، ذهبت بعيدا عن المرمى.

ومن هجمة مرتدة سريعة، وصلت الكرة إلى ماني في الدقيقة 17، ليمهد الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى فيرمينو القادم من الخلف، لكن البرازيلي سدد بعيدا عن المرمى أيضا.

وظهر محمد صلاح للمرة الأولى في الدقيقة 22، بعدما تابع كرة مبعدة من دفاعات يونايتد، ليسدد كرة "على الطائر" من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وتواصل زحف ليفربول تجاه مرمى يونايتد، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عبر شاكيري في الدقيقة 26، مرت بجوار القائم.

وكاد مانشستر يونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 34، بعدما نفذ فيرنانديز مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، فمرت تسديدته المباشرة بمحاذاة القائم.

وأتى الرد سريعا من صلاح الذي انطلق في الجانب الأيسر حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ليمرر إلى فيرمينو الذي سدد كرة أرضية أمسك بها دي خيا، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد أرنولد كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 55، أمسك بها دي خيا.

وأجرى سولسكاير التبديل الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61، بنزول كافاني على حساب مارسيال.

وظهر مانشستر يونايتد هجوميا للمرة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 65، بتسديدة قوية من برونو من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها أليسون.

وأرسل برونو عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 71، ارتقى لها بوغبا مسددا رأسية، تصدى لها أليسون بسهولة.

وأهدر يونايتد فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 75، بعدما أرسل شاو عرضية أرضية لبرونو الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، لكن البرتغالي سدد كرة أرضية، تألق أليسون في التصدي لها.

بعد تلك الهجمة مباشرة أجرى كلوب تبديلا أول لليفربول، بنزول جونز على حساب شاكيري.

وأطلق تياغو صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78، تصدى لها دي خيا ببراعة.

ومهد فينالدوم كرة على حدود منطقة الجزاء لتياغو المندفع من الخلف، فسدد الأخير لكن كرته أخطأت طريقها للمرمى تماما في الدقيقة 80.

ومن جديد أهدر يونايتد فرصة أخرى محققة للتسجيل، عبر تسديدة بوغبا الخالي من الرقابة داخل المنطقة، لكن أليسون حولها لركنية في الدقيقة 83.

ودفع كلوب بعدها بورقته الثانية حيث شارك أوريجي على حساب فيرمينو كما أقحم ميلنر على حساب فينالدوم.

وتبعه سولسكاير بنزول جرينوود على حساب برونو، ثم انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.