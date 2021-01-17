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ميلان على أعتاب ضم ماندزوكيتش

تاريخ النشر: 17/01/2021 - 14:54

ميلان على أعتاب ضم ماندزوكيتش
النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي بات على أعتاب التعاقد مع اللاعب الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه جرى الاتفاق على معظم تفاصيل العقد بين ميلان وماندزوكيتش الذي سيمتد إلى 18 شهرًا.

وأشار إلى أن الصفقة ستعلن بشكل رسمي، الثلاثاء المقبل، وسيكون اللاعب تحت تصرف المدرب ستيفانو بيولي فورًا عقب مباراة ميلان وكالياري، غدًا الإثنين.

وأوضح أن ما ينقص الصفقة هو تحديد الطرفين إذا كان العقد لمدة 18 شهرًا مباشرة، أو 6 أشهر فقط مع إمكانية التجديد لموسم آخر في الصيف.

يذكر تقارير صحفية قالت إن راتب ماندزوكيتش مع ميلان سيكون 1.5 مليون يورو لمدة 6 أشهر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ميلان
#ماريو ماندزوكيتش

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