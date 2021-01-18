بيلباو يصعق برشلونة ويتوّج بكأس السوبر

توّج فريق أتلتيك بيلباو بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على نظيره برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لا كارتوخا".

وأحرز ثلاثية أتلتيك بيلباو كل من اللاعبين أوسكار دي ماركوس وأسيير فيلاليبري وإينياكي ويليامز، وفي المقابل سجل هدفي برشلونة اللاعب أنطوان غريزمان.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط كثيف من لاعبي أتلتيك بيلباو، لكن دون أي خطورة تُذكر من الفريقين خلال أول 20 دقيقة.

وفي الدقيقة 25 احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة، نفذها ميسي بإرسال كرة عرضية داخل المنطقة، لكن لم ينجح أي من المهاجمين في استغلال الفرصة وتهديد مرمى أوناي سيمون.

وتألق تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، في التصدي لتسديدة قوية من كابا لاعب أتلتيك بيلباو، وحول الكرة إلى الركينة في الدقيقة 26.

ونجح أنطوان غريزمان في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 40، حيث استغل اصطدام الكرة بمدافع بيلباو بعد كرة عرضية من زميله ألبا، وسدد على يمين الحارس أوناي سيمون.

وجاء الرد سريعا من أتلتيك بيلباو، حيث أرسل إينياكي ويليامز كرة في عمق منطقة الدفاع، إلى أوسكار دي ماركوس الذي سدد كرة على الطائر في شباك تير شتيجن ليتعادل لفريقه في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، نفذ ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ركلة حرة لكن الحارس أوناي سيمون تصدى لها في الدقيقة 52.

وسجل راؤول جارسيا الهدف الثاني لأتلتيك بيلباو، بكرة رأسية مستغلا كرة عرضية من زميله مونايين الذي أرسلها عبر ركلة حرة غير مباشرة، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل على المهاجم الباسكي.

وأهدر إينياكي ويليامز فرصة تسجيل الهدف الثاني لأتلتيك بيلباو، الذي استغل خطأ كارثيا من أراوخو في التمرير وسدد كرة أرضية قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيغن في الدقيقة 66.

ونجح أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، بعدما تلقى كرة عرضية أرضية من زميله جوردي ألبا وسدد في الشباك في الدقيقة 77.

وحاول راؤول غارسيا مهاجم أتلتيك بيلباو تهديد مرمى تير شتيغن بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى القائم في الدقيقة 80.

وتألق أوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بيلباو في التصدي لتسديدة من فرينكي دي يونغ داخل المنطقة، إثر هجوم مرتد سريع للفريق الكتالوني لقتل المباراة في الدقيقة 84.

وسدد إيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو كرة بالرأس داخل المنطقة، لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيغن في الدقيقة 87.

واقتنص البديل فياليبري هدف التعادل لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 90، مستفيدًا من كرة عرضية أرسلها زميله مونيايين ويُسدد على يسار الحارس تير شتيغن، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وسجل إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 93، حيث تلقى تمريرة من مونيايين وسدد كرة صاروخية أقصى يسار الحارس تير شتيغن.

وكاد نونيز أن يُسجل الهدف الرابع لبيلباو في الدقيقة 104، حيث وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سدد بجانب القائم الأيمن لبرشلونة.

وكان برشلونة قريبا من التعادل بخطأ ساذج من فيسجا مدافع بيلباو لكن الكرة خرجت للركنية.

كما سدد غريزمان كرة مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 111.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ليونيل ميسي قائد برشلونة في الدقيقة (120+1).

وحافظ لاعبو أتلتيك بيلباو على صمودهم الدفاعي في الدقائق الأخيرة، قبل أن يُطلق حكم المباراة صافرة النهاية بتتويج الفريق الباسكي باللقب الغائب منذ عام 2015.