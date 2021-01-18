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تشيلسي ينافس ريال مدريد على ضم هالاند

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 15:56

تشيلسي ينافس ريال مدريد على ضم هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي انضم لسباق التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لمجلة "ذا أتلانتيك" الإلكترونية، فإن اللاعب النرويجي يأتي على رأس اهتمامات تشيلسي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بمهاجم آخر من الطراز الأول، إلى جانب الألماني الدولي تيمو فيرنر.

يذكر أن هالاند (20 عاما) يرتبط بعقد مع دورتموند، يستمر حتى 2024، وحسبما تردد، يوجد بند في التعاقد يتيح لأطرافه التخارج، اعتبارا من 2022.

ووفقا لـ"ذا أتلانتيك"، فإن تشيلسي مستعد لدفع أكثر من الـ75 مليون يورو، التي يُعتقد أنها محددة لاستغناء دورتموند عن اللاعب، المستهدف أيضا من قبل ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وكان هانز يواخيم فاتسكه، المدير التنفيذي لدورتموند، قد استبعد إمكانية الاستغناء المبكر عن هالاند، بقوله: "إيرلينغ ومدير أعماله مينو رايولا، يعرفان ماذا يعنيان بالنسبة لنا".

ونصح هالاند بأن يأخذ وقتا "حتى ينضج في دورتموند، ليصير نجما عالميا فذا".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تشيلسي
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#ريال مدريد
#مانشستر سيتي

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