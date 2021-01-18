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مبابي يثير الجدل مجددا حول مستقبله!

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 16:01

مبابي يثير الجدل مجددا حول مستقبله!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أثار الجدل مجددا حول مستقبله، بعدما بدا غاضبا خلال مباراة فريقه أمام أنجيه، السبت الماضي، والتي أسفرت عن فوز الأول بهدف يتيم ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي لم يبدأ عام 2021 بالشكل الأفضل والمنتظر منه، حيث تعرض اللاعب الفرنسي لانتقادات بسبب مستواه الباهت مع الفريق.

وأضافت أن مبابي بدا غاضبًا عندما استبدل في الدقيقة 79 من عمر مباراة أنجيه، بعدما سار ببطء إلى خارج أرضية الملعب، قبل الجلوس في المدرجات لمشاهدة بقية المباراة.

وتحدثت الصحيفة عن مستقبل مبابي، في ظل عدم سعادته بفترته الحالية في باريس، ومع الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه هذا الموسم رغم نجاحه في تسجيل 14 هدفًا.

وختمت بأن مبابي يرتبط بعقد مع باريس حتى عام 2022، وفي ظل انزعاجه من القرارات داخل النادي، يمكنه أن يتطلع للرحيل وبدء مغامرة جديدة.

جدير بالذكر أن مبابي (22 عامًا) يرتبط بالانتقال لصفوف ريال مدريد، في ظل رغبة زيدان مدرب الميرنغي، في الحصول على خدماته.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#الدوري الفرنسي

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