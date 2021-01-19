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ألابا يحسم وجهته القادمة

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 08:23

ألابا يحسم وجهته القادمة
النجم النمساوي ديفيد ألابا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا، حسم وجهته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توقيعه لصالح ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد ألابا مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في الوقت الراهن، بحيث ينضم إلى صفوفه الصيف القادم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ألابا وقع على اتفاق مبدئي مع ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من موسم 2021-2022.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة ألابا على التوقيع لمدة 4 سنوات، حيث يتضمن العقد حصوله على راتب سنوي يبلغ 11 مليون يورو.

وتلقى صاحب الـ28 عامًا العرض الملكي يوم 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمجرد أن أصبح حرًا في التفاوض والتوقيع لأي نادٍ، قبل أن يحصل الريال على موافقته وتوقيعه في الساعات الماضية.

وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بحضور طبيب من نادي العاصمة الإسبانية.

وبذلك، نجح ريال مدريد في خطف ألابا قبل عدد من عمالقة أوروبا أمثال مانشستر سيتي، برشلونة، باريس سان جيرمان، ليفربول وتشيلسي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ديفيد ألابا
#ريال مدريد
#بايرن ميونخ

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