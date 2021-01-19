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تحديد مدة عقوبة ميسي

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 19:10

تحديد مدة عقوبة ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حددت العقوبة على نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بعد تلقيه البطاقة الحمراء.

ونال ميسي بطاقة حمراء مباشرة، عقب الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، لاعب أتلتيك بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قرار لجنة المسابقات بإيقاف ليونيل ميسي مباراتين، بسبب صفعه لفيلاليبري.

ويغيب ميسي بذلك عن مباراة كورنيا، الخميس المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة إلتشي، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الليغا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#الدوري الإسباني

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