محمد صلاح يزيد الغموض حول مستقبله

ذكرت تقارير صحفية أن النجم المصري، محمد صلاح، زاد الغموض حول مستقبله مع ليفربول الإنجليزي، بعدما بين أن مستقبله بين يدي فريقه.

وكان صلاح قد أدلى بتصريحات مثيرة الشهر الماضي، لم يستبعد خلالها إمكانية الانتقال مستقبلا إلى ريال مدريد أو برشلونة، وحينها رد مدرب ليفربول يورغن كلوب مؤكدا أنه لا يوجد سبب حقيقي يجعل أي لاعب يترك الفريق في هذه المرحلة.

وأجرى صلاح مقابلة مع قناة "تي في 2" النرويجية، وضع مجددا من خلالها الكرة في ملعب ليفربول، مؤكدا أن مستقبله بين يدي المسؤولين في النادي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن صلاح قوله في المقابلة "إذا كنت تسألني، سأقول إني أريد البقاء لأطول فترة ممكنة، لكن وكما قلت سابقا، الأمر بيني يدي النادي، سأبذل كل جهدي دائما حتى الدقيقة الأخيرة التي أتواجد فيها بهذا النادي، وأريد الفوز بكل لقب ممكن، أريد أن أقدم كل ما لدي للناس الذين أظهروا حبهم لي في كل الأوقات".

وانتقل صلاح إلى ليفربول قادما من روما صيف العام 2017 مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني، وسرعان ما قدم له النادي عقدا محسنا في العام التالي، ما جعله واحدا من أعلى اللاعبين أجرا في الفريق.

وينتهي عقد صلاح الحالي صيف العام 2023، لكن ليفربول غير قادر في الوقت الحالي على تقديم عقود جديدة للاعبيه، مع تأثر النادي بالتبعات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19".

وفي المقابلة، تحدث صلاح عن الصعوبات التي تواجه ليفربول على أرض الملعب هذا الموسم، وقال "بدأنا الموسم بشكل جيد حقا، ولسوء الحظ، لم نقدم ما يكفي للفوز بالمباريات القليلة الماضية، لكن باستطاعتنا الأداء بشكل أفضل، فقط علينا أن نخطو خطوات قليلة للوراء ونلعب بطريقتنا، بالطبع أثرت الإصابات بطريقة أو بأخرى، لكن اللاعبين الذين يلعبون في هذه المراكز دائما ما يقدمون أفضل ما لديهم".

وتابع "فقدنا نجوم من الطراز الرفيع مثل فيرجيل فان دايك وجو غوميز، وديوغو جوتا كان مصابا أيضا، الوضع سيكون أفضل لو تواجد هؤلاء اللاعبين معنا، لكننا لا نتذمر بما أننا نملك لاعبين شبان أدوا بشكل جيد حقا، نعم تأثرنا بالإصابات لكن يجب أن نتعامل مع الوضع ونستمر، هذا ما سيجعلنا أساتذة وليس التذمر".