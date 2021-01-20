  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان يسعى لصفقة تبادلية مع آرسنال

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 14:49

إنتر ميلان يسعى لصفقة تبادلية مع آرسنال
النجم الدانماركي كريستيان إريكسن (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع آرسنال الإنجليزي في الفترة القادمة.

واقترب الدانماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر، من الرحيل عن نيراتزوري، في ظل عدم تأقلمه في إيطاليا، وسط أنباء تفيد برغبته في العودة إلى البريمييرليغ.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر يدرس عقد صفقة تبادلية مع آرسنال، ينتقل بموجبها إريكسن للجانرز، مقابل حصول الفريق الإيطالي على خدمات الأوروغواياني لوكاس توريرا.

ويلعب توريرا حاليا في أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث انتقل إلى الروخيبلانكوس في الصيف الماضي، عقب انتقال الغاني توماس بارتي إلى آرسنال.

وأوضحت الصحيفة، أن الدافع الأول لتلك الفكرة، أن إنتر بحاجة إلى التعاقد مع بديل جيد يدعم مارسيلو بروزوفيتش، لذلك يحظى توريرا بقبول كبير لسابق خبرته مع أجواء الدوري الإيطالي حيث لعب سابقا لسامبدوريا.

ومع ذلك، لا يعد إنتر المهتم الوحيد بإعادة توريرا إلى الكالتشيو، فهناك أيضا أندية فيورنتينا وتورينو التي تسعى للحصول على خدماته.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إنتر ميلان
#آرسنال
#كريستيان إريكسن
#لوكاس توريرا

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سان جيرمان يستهدف خطف هدف برشلونة
سان جيرمان يستهدف خطف هدف برشلونة

2021-01-20

إيسكو يفشل في مغادرة ريال مدريد
إيسكو يفشل في مغادرة ريال مدريد

2021-01-20

برشلونة ينافس ريال مدريد على نجم الإنتر
برشلونة ينافس ريال مدريد على نجم الإنتر

2021-01-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

2021-01-19
ترامب... فوضى وغضب وانقسامات

ترامب... فوضى وغضب وانقسامات

2021-01-19
تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام وإلزام العائدين من الخارج بفحص كورونا

تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام وإلزام العائدين من الخارج بفحص كورونا

2021-01-19
الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد

الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد

2021-01-19
مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

مساع جديدة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

2021-01-19