سان جيرمان يستهدف خطف هدف برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف خطف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك غارسيا، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وارتبط اسم غارسيا بقوة بالعودة إلى برشلونة، في الميركاتو الشتوي الجاري، بناءً على رغبة رونالد كومان، المدير الفني، في تدعيم خط الدفاع، وتردد أنه تم التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان مهتم بقوة بضم اللاعب، الذي يتبقى 6 أشهر فقط في عقده مع مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تأجيل برشلونة لقرار التعاقد مع اللاعب حتى الصيف المقبل، سيجعل أي فرضية واردة الحدوث.

وأوضحت الصحيفة، أن السعر الحالي لغارسيا والذي يبلغ 5 ملايين يورو ومثلهم متغيرات، في متناول سان جيرمان ومعظم الفرق الإنجليزية.

وبالتالي، فإن تأجيل الاتفاق الذي أتمه برشلونة مع اللاعب بالتوقيع 5 مواسم ونصف للصيف، قد يتسبب فيما لا يحمد عقباه.

وأضافت الصحيفة، أن غارسيا متمسك بالانتقال إلى برشلونة، لكن في كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث يرغب في اللعب، بعدما خرج من حسابات مدربه بيب غوارديولا.

وبالنسبة لرونالد كومان، فإنه يرى أن تأجيل الصفقة للصيف سيتسبب في أزمة كبيرة، خصوصا في ظل الإصابات التي يعاني منها مدافعيه، كما أن اللاعب قد يتلقى عروضًا أخرى من أندية تشارك في دوري الأبطال أيضًا.