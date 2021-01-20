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ميلان يقترب من ضم مدافع برشلونة

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 22:07

ميلان يقترب من ضم مدافع برشلونة
اللاعب الإسباني جونيور فيربو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي اقترب من التعاقد مع أحد مدافعي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان كثف مفاوضاته مؤخرًا للحصول على خدمات جونيور فيربو، الظهير الأيسر لبرشلونة.

وأشار إلى أن ميلان يتفاوض مع سوفيل عبد القادر، والد إبراهيم دياز نجم ميلان وممثل فيربو، لتقريب وجهات النظر مع برشلونة.

وأوضحت أن برشلونة يشترط أن ينتقل فيربو معارًا مع خيار الشراء نظير 20 مليون يورو، بينما يرغب ميلان في دفع 15 مليونًا فقط.

ويبحث ميلان عن بديل لثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر، لا سيما وأن الأخير مصاب حاليًا بفيروس كورونا المستجد.

ولا تضم قائمة ميلان، ظهير أيسر سوى هيرنانديز، لذا يلجأ المدرب ستيفانو بيولي، للدفع بدييغو دالوت في هذا المركز، كلما غاب المدافع الفرنسي.

يذكر أن جونيور فيربو انتقل من ريال بيتيس إلى صفوف برشلونة في صيف 2019 نظير 18 مليون يورو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ميلان
#جونيور فيربو
#برشلونة

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