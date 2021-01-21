هل سيتغلّب ليفاندوفسكي على هداف الدوري الألماني التاريخي؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

يأمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في متابعة رحلته الرائعة نحو تحطيم الرقم التاريخي للهداف غيرد مولر، عندما يحل فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر على شالكه الجريح، الأحد في المرحلة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويعتقد اسطورة بايرن لوثار ماتيوس، الذي قاد منتخب المانيا لى لقب مونديال 1990، أن ليفاندوفسكي قادر على تحطيم رقم "المدفعجي" مولر، صاحب 40 هدفا في موسم واحد ضمن البوندسليغا.

وبعد صموده 49 عاما منذ موسم 1971-1972، يبدو ليفاندوفسكي على المسار الصحيح لتهديد رقم نجم بايرن السابق، اذ سجل 22 هدفا بعد 17 مباراة على انطلاقة الدوري.

قال ماتيوس "نعم، سيحطم الرقم، أنا متأكد من ذلك... يملك فريقا رائعا حوله، وهذا ما حصل مع مولر. أتوقع أن يسجل أكثر من 40 هدفا في البوندسليغا".

وجاءت آخر أهداف البولندي يو أمس، الأربعاء، على ارض أوغسبورغ، عندما سجل هدف الفوز من نقطة الجزاء، ليبتعد 10 أهداف عن أقرب منافسيه في ترتيب الهدافين.

وكان ليفاندوفسكي قد سجل 19 هدفا في نفس الفترة الموسم الماضي، وهو يملك ستة أهداف أكثر من رصيد مولر في الفترة عينها من موسم 1972.

ويبحث النادي البافاري عن متابعة صحوته أمام شالكه الأخير وصاحب فوز يتيم هذا الموسم، بعدما كان سقط أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في الثامن من الشهر الحالي في الدوري علما بأنه تقدم على منافسه بهدفين، قبل أن يفقد لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية بخسارته المفاجئة أمام مضيفه هولشتاين كيل، من الدرجة الثانية، 5-6 بركلات الترجيح.

ولدى المطاردين، يعوّل لايبزيغ الوصيف على البناء على إيقاف "قاهر الكبار" أونيون برلين، بهدف متأخر من السويدي إميل فورسبرغ الأربعاء، وذلك عندما يحل السبت على ماينتس وصيف القاع والباحث عن فوزه الأول في عشر مباريات.

وكما صدّر الموسم الماضي النجم الشاب كاي هافيرتس إلى تشلسي الإنجليزي، يتابع باير ليفركوزن موهبته باكتشاف المواهب، حيث تتركز الانظار على لاعب وسطه الهجومي اليافع فلوريان فيرتس (17عاما).

ورأى ماتيوس أن فيرتس هو الموهبة الصاعدة في الدوري هذا الموسم "يتعين علينا مشاهدة هذا اللاعب. سيكون خليفة كاي هافيرتس، لاعب تشلسي الحالي... في غضون سنوات قليلة سنراه مع منتخب المانيا وفريق أوروبي كبير".

وأصبح فيرتس لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الهولندي، بيتر بوس، في ملعب "باي أرينا". سجل حتى الان هدفين و5 تمريرات حاسمة، فيما لا يزال يتابع مشواره المدرسي.

وسجل فيرتس هدف فوز متأخر لليفركوزن على دورتموند الثلاثاء (2-1)، هو الأول لفريقه في خمس مباريات، فانفرد في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر (39)، وثلاث عن لايبزيغ الثاني (35).