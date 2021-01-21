يوفنتوس يحصد لقب السوبر الإيطالي

فاز نادي يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي عقب فوزه على نظيره نابولي بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، في نهائي أقيم على ملعب "تريكولوري".

وجاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، مع أفضلية واضحة لفريق يوفنتوس، الذي وصل في أكثر مناسبة إلى مرمى نابولي، لكن دون أن يشكل الخطورة اللازمة للتسجيل.

وفي المقابل، اعتمد نابولي على المرتدات التي كاد الفريق الجنوبي من أن يسجل من إحداها لولا تألق تشيزني حارس يوفنتوس.

وواصل يوفنتوس أفضليته في الشوط الثاني، وسط تقدم متحفظ لعناصر نابولي واستمرار اعتمادهم على تحرك لورينزو إنسيني ودريس ميرتنز السريعة.

وأسفرت إحدى محاولات يوفنتوس على مرمى أوسبينا عن تسجيل هدف اللقاء الأول الذي جاء في الدقيقة 64 بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحاول نابولي في ما تبقى من دقائق الوصول إلى مناطق يوفنتوس، وسنحت له فرصة ثمينة جدًا للتعديل، لكن لورينزو إنسيني رفضها بعدما أهدر ركلة جزاء منحها حكم المباراة لفريقه عند الدقيقة 80.

وقبل نهاية المواجهة بلحظات قليلة سجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس الثاني، من هجمة مرتدة سريعة أنهاها المهاجم الإسباني في مرمى فريق الجنوب الإيطالي.

وبهذا حصد يوفنتوس أول ألقابه مع المدرب أندريه بيرلو، الذي وقع على أول إنجازاته في عالم التدريب بعدما استلم قيادة "السيدة العجوز" الصيف الماضي كأول محطة تدريبية في مسيرته مع المستديرة.