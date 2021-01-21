  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يحصد لقب السوبر الإيطالي

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 09:50

يوفنتوس يحصد لقب السوبر الإيطالي
لاعبو يوفنتوس (أ ب)
عرب ٤٨

فاز نادي يوفنتوس بلقب كأس السوبر الإيطالي عقب فوزه على نظيره نابولي بهدفين دون رد، أمس الأربعاء، في نهائي أقيم على ملعب "تريكولوري".

وجاءت المباراة متوسطة المستوى في شوطها الأول، مع أفضلية واضحة لفريق يوفنتوس، الذي وصل في أكثر مناسبة إلى مرمى نابولي، لكن دون أن يشكل الخطورة اللازمة للتسجيل.

وفي المقابل، اعتمد نابولي على المرتدات التي كاد الفريق الجنوبي من أن يسجل من إحداها لولا تألق تشيزني حارس يوفنتوس.

وواصل يوفنتوس أفضليته في الشوط الثاني، وسط تقدم متحفظ لعناصر نابولي واستمرار اعتمادهم على تحرك لورينزو إنسيني ودريس ميرتنز السريعة.

وأسفرت إحدى محاولات يوفنتوس على مرمى أوسبينا عن تسجيل هدف اللقاء الأول الذي جاء في الدقيقة 64 بأقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحاول نابولي في ما تبقى من دقائق الوصول إلى مناطق يوفنتوس، وسنحت له فرصة ثمينة جدًا للتعديل، لكن لورينزو إنسيني رفضها بعدما أهدر ركلة جزاء منحها حكم المباراة لفريقه عند الدقيقة 80.

وقبل نهاية المواجهة بلحظات قليلة سجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس الثاني، من هجمة مرتدة سريعة أنهاها المهاجم الإسباني في مرمى فريق الجنوب الإيطالي.

وبهذا حصد يوفنتوس أول ألقابه مع المدرب أندريه بيرلو، الذي وقع على أول إنجازاته في عالم التدريب بعدما استلم قيادة "السيدة العجوز" الصيف الماضي كأول محطة تدريبية في مسيرته مع المستديرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#كأس السوبر الإيطالي
#نابولي

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميلان يقترب من ضم مدافع برشلونة
ميلان يقترب من ضم مدافع برشلونة

2021-01-20

السيتي يحسم مباراته المؤجلة أمام أستون فيلا
السيتي يحسم مباراته المؤجلة أمام أستون فيلا

2021-01-20

سان جيرمان يستهدف خطف هدف برشلونة
سان جيرمان يستهدف خطف هدف برشلونة

2021-01-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عاصف وماطر

حالة الطقس: عاصف وماطر

2021-01-20
السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

2021-01-20
اعتداء عنصري على شابة من الطيرة

اعتداء عنصري على شابة من الطيرة

2021-01-20
بايدن في البيت الأبيض بعد توقيع مراسيم رئاسيّة 

بايدن في البيت الأبيض بعد توقيع مراسيم رئاسيّة 

2021-01-20
وزير خارجية بايدن: ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة لإسرائيل

وزير خارجية بايدن: ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة لإسرائيل

2021-01-20