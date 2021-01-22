ريال مدريد يفقد أحد نجومه أمام ألافيس

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني سيفقد سلاحا مهما في مباراته أمام ديبورتيفو ألافيس غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الليغا.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن سيرجيو راموس لم يتدرب مع المجموعة، حيث لم يتعاف من الانزعاج العضلي الذي عانى منه مؤخرًا، وكل المؤشرات تفيد بأنه لن يلحق بالمباراة.

وكان راموس قد تعرض لإصابة خلال الإحماء قبل مواجهة نصف نهائي كأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو، لكنه لعب المباراة حتى نهايتها، وغاب عن مواجهة ألكويانو بكأس الملك.

وغاب أيضًا عن المران، النرويجي مارتن أوديغارد والذي شعر ببعض الانزعاج، كما أنه ينتظر حسم رحيله خلال الأيام المقبلة، حيث بات على أعتاب آرسنال، بحسب التقارير الأخيرة.

واستدعى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الثنائي الشاب تشوست وأنطونيو بلانكو، في ظل غياب ناتشو الذي لا زال موقفه غير معروف، بعدما خالط حالة إيجابية بكورونا، ورودريغو الذي تعرض لإصابة قوية.

وعلى الرغم من مشاركة داني كارفاخال مع المجموعة، إلا أن فكرة الجهاز الفني هي عدم الدفع به إذا لم يكن جاهزًا بشكل كامل.