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ميسي يتفوق على سواريز في منافسة خاصة

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 19:48

ميسي يتفوق على سواريز في منافسة خاصة
ميسي وسواريز (أ ب)
عرب ٤٨

ساهم النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، في فوز فريقه على إيبار 2-1، بعدما أحرز هدفين في شباك الأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الليغا.

ويعتلي سواريز صدارة هدافي الليغا بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وكلاهما في جعبته 11 هدفًا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق على سواريز في تسجيل الثنائيات في الليغا، منذ انضمام المهاجم الأوروغواياني إلى برشلونة في صيف 2014، قادمًا من ليفربول.

وسجل ميسي منذ ذلك التوقيت 40 ثنائية في الليغا، بينما سجل سواريز 24 فقط، من بينهم 3 ثنائيات بقميص أتلتيكو مدريد.

وانتقل سواريز إلى أتلتيكو مدريد مطلع هذا الموسم، بعد قرار رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة بالاستغناء عن خدماته.

ويتصدر أتلتيكو جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الريال، و10 نقاط عن برشلونة، ولأتلتيكو مباراة مؤجلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#لويس سواريز
#برشلونة
#أتلتيكو مدريد
#الدوري الإسباني

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