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برشلونة يتخذ قرارا حاسما بشأن ديمبلي

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 15:41

برشلونة يتخذ قرارا حاسما بشأن ديمبلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى للاستغناء عن خدمات لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ إذا لم يظهر ولاءه للفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديمبلي أظهر قيمته الفنية مع برشلونة في الفترة الأخيرة، لكن الأزمة حاليًا تتعلق بالوضع التعاقدي للنادي الكاتالوني.

وأشارت إلى الإدارة الرياضية في برشلونة حاولت تجديد عقد ديمبلي في وقت سابق، لكن اللاعب ووكيله لم يرغبا في الاستماع إلى أي عروض.

وأوضحت أن الرئيس الجديد لبرشلونة سيتخذ القرار النهائي بشأن وضع ديمبلي، لكن إذا أصر الأخير على عدم التجديد، سيتم بيعه في الصيف المقبل قبل انتهاء عقده في حزيران/ يونيو 2022.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن ديمبلي كان على أعتاب الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي صوب مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

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#برشلونة
#عثمان ديمبلي

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