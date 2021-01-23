ريال مدريد يحدد أبرز المرشحين لخلافة زيدان

ذكرت تقارير صحفية أن مصير المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مع ريال مدريد الإسباني على المحك، سيما في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم.

وتلقى ريال مدريد، في الأيام الأخيرة، ضربتين متتاليتين بعدما تعرض للإقصاء من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو، قبل خروجه مبكرًا من دور الـ32 بكأس الملك بخسارته أمام ديبورتيفو ألكويانو، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة.

وأشارت العديد من التقارير إلى احتمالية رحيل زيدان في القريب العاجل، سواء خلال الموسم الحالي أو بعد انتهائه، من أجل التعاقد مع مدرب من الطراز الرفيع.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت بيلد" عن تقارير إسبانية، فإن جوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، من أبرز المرشحين لخلافة زيدان.

وأفادت التقارير بأن ناجلسمان هو المرشح الأقرب لتولي المهمة، حال رحيل زيدان، رفقة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الذي لا يشغل أي منصب حاليًا منذ رحيله عن يوفنتوس قبل عامين.

وتريد إدارة الملكي، بدء الموسم القادم مع مدرب مرن من الناحية الخططية، وهو ما يتمتع به ناجلسمان، الذي يتميز أيضًا بقدرته على تطوير المواهب الشابة.

وحال تحرك الميرنغي فعليًا للتعاقد مع ناجلسمان، فإنه بذلك سيكون ثالث ألماني يتولى تدريب ريال مدريد، بعد يوب هاينكس وبيرند شوستر.

ونجح صاحب الـ33 عامًا في موسمه الأول مع لايبزيج، في قيادته لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد باريس سان جيرمان، فضلًا عن منافسته لبايرن ميونخ، على لقب البوندسليغا هذا الموسم.