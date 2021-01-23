كريستيانو يحصد جائزة جديدة مع يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، توّج بجائزة لاعب شهر كانون الأول/ ديسمبر في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا للموقع الرسمي ليوفنتوس فقد حصد رونالدو الجائزة، بعدما حصل على أكبر عدد من أصوات الجماهير عقب كل مباراة.

وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن كريستيانو رونالدو سجل 32 هدفًا في آخر 32 مباراة له في جميع المسابقات.

وساهم رونالدو في قيادة يوفنتوس لتحقيق لقب السوبر الإيطالي، قبل أيام قليلة، على حساب نابولي، حيث سجل هدفًا وضعه على رأس قائمة أكثر مسجلي الأهداف على مدار التاريخ.