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مبابي يفاجئ ريال مدريد!

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 09:41

مبابي يفاجئ ريال مدريد!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، كيليان مبابي، ألمح إلى إمكانية تمديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم في صيف 2022.

وصرح مبابي، عبر قناة "تيليفوت" الفرنسية "أتفاوض مع إدارة النادي، وأفكر في الأمر".

وأضاف المهاجم الفرنسي الشاب "إذا وقعت على تعاقد جديد، ستكون خطوة بمثابة استثمار على المدى الطويل، أشعر أنني بحالة جيدة في باريس".

وتابع "قريبا سأحسم قراري النهائي، بالتأكيد إذا وقعت على تعاقد، سأبقى هنا".

في سياق آخر، أكد مبابي أنه لم يكن بحالة فنية بدنية جيدة، ما تسبب في صيامه عن التهديف لأربع مباريات متتالية.

وأتم "الحقيقة أنني لم أكن جيدا، ومن الطبيعي أن يتساءل الناس عن أسباب ذلك، وأعمل بكل جدية لأنني أعلم طبيعة الأمور في فرنسا".

وسجل مبابي ثنائية ساهمت في فوز باريس على مونبيلييه 4-0، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ومن شأن هذه التصريحات أن تحبط ريال مدريد، المهتم الأول بالحصول على خدمات الفرنسي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

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