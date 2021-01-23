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محمد صلاح يحدد ما يحتاجه ليفربول!

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 15:36

محمد صلاح يحدد ما يحتاجه ليفربول!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

حصد النجم المصري، محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول الإنجليزي عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وذكر صلاح عقب تسلم الجائزة "شكرًا جزيلاً لكم.. إنه شيء جميل لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات المقبلة".

وأضاف "الوضع ليس رائعًا في الوقت الحالي، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة، وأن نظل متحدين والحفاظ على الاستمرارية".

وأتم "أريد شكر الجماهير كثيرًا، وأقول لهم شكرًا لكل من صوت لي. نحن بحاجة فقط للبقاء معًا ودعم الفريق، أثق في أن كل شيء سيكون كما يجب".

يذكر أن ليفربول حامل اللقب، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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