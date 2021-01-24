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مانشستر يونايتد يرغب في ضم لاعب بايرن

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 08:40

مانشستر يونايتد يرغب في ضم لاعب بايرن
لاعبو مانشستر يونايتد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ الألماني، كورنتين توليسو.

ويرتبط توليسو (27 عامًا) بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2022.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ يرغب في تجنب رحيل توليسو مجانًا، مثلما حدث مع النمساوي ديفيد ألابا، والذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، وقرر بالفعل الرحيل في الصيف.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد في حالة تأهب استعدادًا لقرار بايرن ببيع توليسو في الصيف المقبل.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم مركز خط الوسط في صفوفه، تحسبًا لرحيل الفرنسي بول بوغبا، والذي أكد وكيله مينو رايولا أن وقته قد انتهى في أولد ترافورد.

ولا يعتبر مانشستر يونايتد هو الوحيد الساعي للحصول على خدمات توليسو، فهناك اهتمام أيضًا من جانب باريس سان جيرمان.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#كورنتين توليسو
#بايرن ميونخ
#باريس سان جيرمان

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