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محمد صلاح يكسر عقدة "أولد ترافورد"

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 22:53

محمد صلاح يكسر عقدة "أولد ترافورد"
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم المصري، محمد صلاح، كسر صيام 9 سنوات في ملعب "أولد ترافورد"، بعد تسجيله في شباك مانشستر يونايتد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز صلاح هدف فريقه الأول بعد مرور 18 دقيقة، إثر تمريرة من زميله روبرتو فيرمينو.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمهاجم منتخب مصر في ملعب أولد ترافورد، سواء بقميص ليفربول أو منذ انتقاله للدوري الإنجليزي في شتاء 2015.

وحل محمد صلاح ضيفا على معقل مانشستر يونايتد في 3 مباريات سابقة بالدوري الإنجليزي، سواء مع الليفر أو فريقه السابق تشيلسي.

لكن النجم المصري، سبق وهز الشباك في أولد ترافورد بقميص منتخب بلاده في مباراة انتهت بالتعادل ضد نيوزلندا 1-1، يوم 29 تموز/ يوليو 2012 في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة البريطانية.

كما لفتت شبكة "سكواكا" إلى أن صلاح بات ثاني لاعب يسجل لليفربول في أولد ترافورد بعد زميله السابق آدم لالانا، في آخر 4 سنوات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#مانشستر يونايتد
#ليفربول
#أولد ترافورد

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